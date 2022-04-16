«Боруссия» М — «Кельн»: счет матча 1:3, обзор голов

Менхенгладбахскаяпотерпела домашнее поражение от(1:3) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

По голу в ворота хозяев забили Антони Модест, Флориан Кайнц и Деян Любичич. В составе гостей голом отметился Бриль Эмболо.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Кёльн 1:3 Голы: 0:1 Антони Модест (5'), 0:2 Флориан Кайнц (20'), 0:3 Деян Любичич (34'), 1:3 Брил Эмболо (85') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер (Джозеф Скалли, 38'), Нико Эльведи, Луис Байер, Штефан Ляйнер (Лука Нец, 46'), Флориан Нойхаус (Кристоф Крамер, 46'), Куадио Коне (Ласло Бенеш, 71'), Рами Бенсебаини, Йонас Хофман, Алассан Плеа, Брил Эмболо Кёльн: Антони Модест (Tim Lemperle, 90'), Флориан Кайнц (Ян Тильман, 61'), Марк Ут (Ондрей Дуда, 80'), Деян Любичич (Луис Шауб, 80'), Салих Озкан, Эйе Скири, Йонас Хектор, Тимо Хюберс, Лука Килиан, Кингсли Эхизибуэ (Бенно Шмиц, 80'), Марвин Швебе Предупреждения: Куадио Коне (45'), Алассан Плеа (65'), Йонас Хектор (69'), Тимо Хюберс (72'), Нико Эльведи (86')

«Кельн» набрал 46 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» М с 37 баллами в активе находится на 11-й строчке.