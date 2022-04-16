ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Золотая гонка продолжается. «Динамо» уверенно вынесло «Ахмат» и догнало «Зенит»
  • 20:57
    • «Спартак» и «Рубин» победителя не выявили
  • 19:26
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
  • 18:56
    • «МЮ» победил «Норвич», Роналду оформил хет-трик
  • 18:27
    • Гол и пас Алберто помогли «Зениту» обыграть «Урал»
  • 21:29
    • Гол Влаховича спас «Ювентус» от поражения в матче с «Болоньей»
    Все новости спорта

    «Кельн» на выезде победил менхенгладбахскую «Боруссию»

    «Боруссия» М — «Кельн»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Кельн
    Менхенгладбахская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от «Кельна» (1:3) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия»

    По голу в ворота хозяев забили Антони Модест, Флориан Кайнц и Деян Любичич. В составе гостей голом отметился Бриль Эмболо.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Кёльн 1:3
    Голы: 0:1 Антони Модест (5'), 0:2 Флориан Кайнц (20'), 0:3 Деян Любичич (34'), 1:3 Брил Эмболо (85') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер (Джозеф Скалли, 38'), Нико Эльведи, Луис Байер, Штефан Ляйнер (Лука Нец, 46'), Флориан Нойхаус (Кристоф Крамер, 46'), Куадио Коне (Ласло Бенеш, 71'), Рами Бенсебаини, Йонас Хофман, Алассан Плеа, Брил Эмболо Кёльн: Антони Модест (Tim Lemperle, 90'), Флориан Кайнц (Ян Тильман, 61'), Марк Ут (Ондрей Дуда, 80'), Деян Любичич (Луис Шауб, 80'), Салих Озкан, Эйе Скири, Йонас Хектор, Тимо Хюберс, Лука Килиан, Кингсли Эхизибуэ (Бенно Шмиц, 80'), Марвин Швебе Предупреждения: Куадио Коне (45'), Алассан Плеа (65'), Йонас Хектор (69'), Тимо Хюберс (72'), Нико Эльведи (86')

    «Кельн» набрал 46 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» М с 37 баллами в активе находится на 11-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
  • «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Оба клуба имеют огромную мотивацию
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 18:05
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры