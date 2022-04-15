Адамов: В составе «Урала» нужно быть осторожным с Бикфалви

Защитниквысказал мнение о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против, за который он выступал в первой половине сезона.

«Конечно, против бывших команд играть всегда приятно. В матче с "Ахматом" удалось выиграть, постараемся одержать победу и над "Уралом".

Матч первого круга, конечно, помню, это был мой лучший матч в сезоне. Так получилось, что он прошел против "Зенита". Подчеркну, всегда приятно играть против бывших партнеров.

Кого стоит опасаться у них в атаке? Конечно, Бикфалви — он может пробить с любой дистанции, с левой ноги, с правой, хорошо играет головой. Не то чтобы опасаться, но нужно быть осторожным с Эриком.

Можно сказать, я полностью адаптировался в "Зените", привык к команде и ребятам. С каждым днем привыкаю к требованиям тренерского штаба», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».