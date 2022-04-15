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    Адамов: В составе «Урала» нужно быть осторожным с Бикфалви

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    Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказал мнение о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Урала», за который он выступал в первой половине сезона.

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    «Конечно, против бывших команд играть всегда приятно. В матче с "Ахматом" удалось выиграть, постараемся одержать победу и над "Уралом".

    Матч первого круга, конечно, помню, это был мой лучший матч в сезоне. Так получилось, что он прошел против "Зенита". Подчеркну, всегда приятно играть против бывших партнеров.

    Кого стоит опасаться у них в атаке? Конечно, Бикфалви — он может пробить с любой дистанции, с левой ноги, с правой, хорошо играет головой. Не то чтобы опасаться, но нужно быть осторожным с Эриком.

    Можно сказать, я полностью адаптировался в "Зените", привык к команде и ребятам. С каждым днем привыкаю к требованиям тренерского штаба», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

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