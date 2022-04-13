ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Вильярреала»Ничья, но победа. Сказка «Вильярреала» продолжается
  • 12:22
    • «Спартак» обновил клубный логотип по просьбам болельщиков
  • 12:09
    • Лямся покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
  • 02:23
    • Фрибет 5000 рублей в БК Олимп. Как получить?
  • 00:32
    • «Реал» уступил «Челси» в Мадриде, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Спартак» обновил клубный логотип по просьбам болельщиков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Болельщики
    Московский «Спартак» внес изменения в дизайн обновленного логотипа, сообщает пресс-служба клуба.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Здесь каждый важен — не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

    Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у "Спартака" конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

    «Спартак» еще раз обновил клубный логотип
    spartak.com

    Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento — такой, например, есть в эмблеме "Барселоны". Исторические ретро-мячи часто используются в Английской Премьер-Лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ», — говорится в заявлении «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» заставит «Атлетико» рисковать?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Голепад на «Энфилде» заказывали?!
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 5.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры