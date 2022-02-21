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    «Спартак» представил обновленный логотип в честь 100-летия клуба

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    «Спартак» представил обновленный логотип в год столетия клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

    «Спартак» подготовил новый логотип к 100-летнему юбилею
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    «Спартак» подготовил новый логотип к 100-летнему юбилею

    «В год своего столетия "Спартак" пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.

    Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква "С" — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.

    Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме.

    При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля», — говорится в сообщении клуба.

    Презентация нового логотипа «Спартака»
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