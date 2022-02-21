«Спартак» представил обновленный логотип в честь 100-летия клуба

«Спартак» подготовил новый логотип к 100-летнему юбилею Фото: globallookpress.com
«В год своего столетия "Спартак" пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.
Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква "С" — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.
Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме.
При этом
Презентация нового логотипа «Спартака»