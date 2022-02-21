«Спартак» представил обновленный логотип в честь 100-летия клуба

представил обновленный логотип в год столетия клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

«В год своего столетия "Спартак" пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.

Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква "С" — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.

Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме.

При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип , презентация которого состоится ближе к 18 апреля», — говорится в сообщении клуба.