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    Эмери: «Вильярреал» собирается обыграть «Баварию» еще раз

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой сегодня. Мы собираемся попробовать обыграть "Баварию" еще раз. Победы со счетом 1:0 мало. "Бавария" — фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны.

    Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть "Баварию". Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче», — приводит слова Эмери Marca.

    Ответная игра между командами запланирована в Мюнхене 12 апреля.

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