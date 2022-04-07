Эмери: «Вильярреал» собирается обыграть «Баварию» еще раз

Главный тренер «Вильярреала»прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой сегодня. Мы собираемся попробовать обыграть "Баварию" еще раз. Победы со счетом 1:0 мало. "Бавария" — фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны.

Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть "Баварию". Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче», — приводит слова Эмери Marca.

Ответная игра между командами запланирована в Мюнхене 12 апреля.