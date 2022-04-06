Анчелотти сможет присутствовать на матче с «Челси». Тренер «Реала» вылечился от коронавируса

Главный тренер мадридского «Реала»сможет руководить командой в первом матче св 1/4 финала Лиги чемпионов.

На прошлой неделе стало известно, что Анчелотти заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось пропустить гостевой матч Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

Во вторник вечером итальянский специалист сдал отрицательный тест на Covid-19, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

В среду утром Анчелотти отправился в Лондон на матч с «Челси».

Матч «Челси» — «Реал» пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск.

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