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    Анчелотти сможет присутствовать на матче с «Челси». Тренер «Реала» вылечился от коронавируса

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сможет руководить командой в первом матче с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    На прошлой неделе стало известно, что Анчелотти заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось пропустить гостевой матч Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

    Во вторник вечером итальянский специалист сдал отрицательный тест на Covid-19, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

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    • В среду утром Анчелотти отправился в Лондон на матч с «Челси».

    Матч «Челси» — «Реал» пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Челси» — «Реал».

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