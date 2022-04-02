Быстров: Англия не дойдет до финала ЧМ-2022, у Катара больше шансов

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»поделился мнением о шансах сборной Англии выиграть ЧМ-2022.

Англичане на групповом этапе ЧМ сыграют с командами США, Эквадора, а также с победителем стыкового матча Уэльс — Шотландия/Украина.

«Для Катара создали все условия, чтобы дебютант хорошо провел первый матч и вышел из группы.

Естественно, группа с Бразилией и Сербией мне больше всего интересна, там два моих фаворита. Бразилия будет первая, Сербия — вторая, а остальные пусть борются. Сербам повезло с командой и поколением, есть хороший шанс.

В финале Англия — Катар? Нет, Англия не дойдет до финала, у Катара больше шансов (смеется)», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».