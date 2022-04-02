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    Быстров: Англия не дойдет до финала ЧМ-2022, у Катара больше шансов

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    Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о шансах сборной Англии выиграть ЧМ-2022.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Англичане на групповом этапе ЧМ сыграют с командами США, Эквадора, а также с победителем стыкового матча Уэльс — Шотландия/Украина.

    «Для Катара создали все условия, чтобы дебютант хорошо провел первый матч и вышел из группы.

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    • Естественно, группа с Бразилией и Сербией мне больше всего интересна, там два моих фаворита. Бразилия будет первая, Сербия — вторая, а остальные пусть борются. Сербам повезло с командой и поколением, есть хороший шанс.

    В финале Англия — Катар? Нет, Англия не дойдет до финала, у Катара больше шансов (смеется)», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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