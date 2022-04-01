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    Известны все группы ЧМ-2022 в Катаре

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    В Дохе (Катар) прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

    Жеребьевка
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    Жеребьевка

    По итогам жеребьевки были созданы такие группы:

    Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор;

    Группа B: Англия, США, Иран, Украина/Шотландия/Уэльс;

    Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия;

    Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу;

    Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия;

    Группа F: Бельгия, Хорватия, Морокко, Канада;

    Группа G: Бразилия, Швейцарии, Сербия, Камерун;

    Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

    Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря.

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