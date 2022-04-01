Известны все группы ЧМ-2022 в Катаре

Жеребьевка Фото: globallookpress.com
По итогам жеребьевки были созданы такие группы:
Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор;
Группа B: Англия, США, Иран, Украина/Шотландия/Уэльс;
Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия;
Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу;
Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия;
Группа F: Бельгия, Хорватия, Морокко, Канада;
Группа G: Бразилия, Швейцарии, Сербия, Камерун;
Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря.