Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн

Правила жеребьевки
На данный момент известны
В группе может показаться не более одного представителя конфедерации, но если речь про зону УЕФА, то не больше двух.
Все сборные разбиты на корзины, их четыре:
- 1-я корзина: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;
- 2-я корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;
- 3-я корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;
- 4-я корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.
По итогу жеребьевки будут составлены 8 групп по 4 команды.
Даты турнира
ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первый мундиаль, назначенный на конец года.
Групповой этап состоится с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за бронзу — 17 декабря, финал — 18 декабря.
Всего намечено 4 временных слота: 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 мск. Решающие матчи будут только в вечернее время.