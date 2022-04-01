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    Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн

    Странная жеребьевка странного чемпионата мира. Онлайн-трансляция с 19:00 мск.

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    ЧМ-2022, стадион в городе Лусаил
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    ЧМ-2022, стадион в городе Лусаил
    1 апреля — не шутка — в Катаре, в 19:00 по Москве, пройдет жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2022 года. Турнир изначально был особенным (впервые пройдет зимой), но жизнь добавила еще странностей: сборная России исключена, а итоговый состав участников и вовсе не известен к началу жеребьёвки.
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  • Жеребьевка начнется в 19:00 мск. Страница обновляется автоматически

    • Правила жеребьевки

    На данный момент известны 29 из 32 участников ЧМ-2022. Еще предстоит узнать победителя стыков Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.

    В группе может показаться не более одного представителя конфедерации, но если речь про зону УЕФА, то не больше двух.

    Все сборные разбиты на корзины, их четыре:

    • 1-я корзина: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;

    • 2-я корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;

    • 3-я корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;

    • 4-я корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.

    По итогу жеребьевки будут составлены 8 групп по 4 команды.

    Официальный мяч ЧМ-2022
    globallookpress.com

    Даты турнира

    ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первый мундиаль, назначенный на конец года.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Групповой этап состоится с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за бронзу — 17 декабря, финал — 18 декабря.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Всего намечено 4 временных слота: 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00 мск. Решающие матчи будут только в вечернее время.

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