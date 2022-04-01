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    Уткин: Международные санкции могут стать сплачивающим началом для сборной России

    Футбол РФС ФИФА Сборная России Футбол России
    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу того, что Российский футбольный союз (РФС) по-прежнему остается полноправным членом ФИФА.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ранее на этой неделе состоялось заседание конгресса ФИФА, на котором не был затронут статус РФС.

    «Россия остается полноправным членом ФИФА, но и вопросов остается куча. А как теперь быть с еврокубками, откуда исключили московский "Спартак" без игры? А как быть с участием в Лиге наций, которая играется уже в июне? Все это очень любопытные вопросы.

    Скажу от себя: мне страшно любопытно было бы посмотреть на игру сборной России в ближайшее время. Потому что в ситуации, когда все против, когда тебя едва ли не лишили возможности поехать на чемпионат мира, можно сделать так, чтобы это стало сплачивающим началом для игроков.

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    • В соцсетях я видел массу размышлений на тему "а что было бы, если бы Россия все-таки сыграла с Польшей". Польша убедительно обыграла команду Швеции. Любопытно было бы посмотреть на Россию в этой ситуации, которая могла бы быть как обескураживающей, так и вызывающей сплочённость. Но мы этого не узнаем. Что будет дальше — скажет спортивный суд», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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