Уткин: Международные санкции могут стать сплачивающим началом для сборной России

Известный блогервысказался по поводу того, что Российский футбольный союз (РФС) по-прежнему остается полноправным членом ФИФА.

Ранее на этой неделе состоялось заседание конгресса ФИФА, на котором не был затронут статус РФС.

«Россия остается полноправным членом ФИФА, но и вопросов остается куча. А как теперь быть с еврокубками, откуда исключили московский "Спартак" без игры? А как быть с участием в Лиге наций, которая играется уже в июне? Все это очень любопытные вопросы.

Скажу от себя: мне страшно любопытно было бы посмотреть на игру сборной России в ближайшее время. Потому что в ситуации, когда все против, когда тебя едва ли не лишили возможности поехать на чемпионат мира, можно сделать так, чтобы это стало сплачивающим началом для игроков.

В соцсетях я видел массу размышлений на тему "а что было бы, если бы Россия все-таки сыграла с Польшей". Польша убедительно обыграла команду Швеции. Любопытно было бы посмотреть на Россию в этой ситуации, которая могла бы быть как обескураживающей, так и вызывающей сплочённость. Но мы этого не узнаем. Что будет дальше — скажет спортивный суд», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.