Митрофанов: РФС видит себя в системе ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) не собирается переходить под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

«В прессе поднимают тему, что Россия может перейти в азиатскую или даже африканскую конфедерацию (CAF). Но пока это лишь фантазии.

Мы видим себя в семье ФИФА, в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация.

Мы не можем говорить о создании альтернативных международных соревнований. По нашим правилам для этого требуется согласие другой стороны, а другие сборные тоже входят в ФИФА — им будет грозить исключение из этой организации, если они пойдут на альтернативу. Никто на это не согласится», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ФИФА на ближайшем заседании конгресса может исключить РФС из своего состава.

В начале марта ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.