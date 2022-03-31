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    Митрофанов: РФС видит себя в системе ФИФА и УЕФА

    Футбол РФС Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА
    Российский футбольный союз (РФС) не собирается переходить под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола (AFC).

    ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах
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    ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах

    Об этом сообщил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

    «В прессе поднимают тему, что Россия может перейти в азиатскую или даже африканскую конфедерацию (CAF). Но пока это лишь фантазии.

    Мы видим себя в семье ФИФА, в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация.

    Мы не можем говорить о создании альтернативных международных соревнований. По нашим правилам для этого требуется согласие другой стороны, а другие сборные тоже входят в ФИФА — им будет грозить исключение из этой организации, если они пойдут на альтернативу. Никто на это не согласится», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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    В начале марта ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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