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    ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022

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    Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира в Катаре.

    Официальный мяч ЧМ-2022
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    Официальный мяч ЧМ-2022

    Мяч получил название Al Rihla (в переводе с арабского — «путешествие»).

    Он вдохновлен культурой, архитектурой и флагом Катара. Яркие цвета на перламутровом фоне символизируют страну-хозяйку турнира и постоянно растущую скорость игры.

    Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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    • На данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего ЧМ: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада.

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