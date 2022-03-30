ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира в Катаре.

Мяч получил название Al Rihla (в переводе с арабского — «путешествие»).

Он вдохновлен культурой, архитектурой и флагом Катара. Яркие цвета на перламутровом фоне символизируют страну-хозяйку турнира и постоянно растущую скорость игры.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

На данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего ЧМ: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада.