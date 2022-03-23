Сайманов объяснил, почему Россия решила подать заявку на проведение ЧЕ по футболу

Генеральный директор «Рубина»рассказал, почему Россия решила подать заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

«Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу — это не шутка. А что вас удивляет? Жизнь же продолжается. Один из аргументов в том, что мы готовы. Мы не должны закрываться для ФИФА, УЕФА. Мы открыты, проводили много соревнований на высоком уровне. Поэтому Россия подаёт заявку.

Вполне себе допускаю. Времени же много, ситуация может измениться. Со временем мы будем готовы, всё изучим. Не могу сказать, что 2028-й, но 2032-й — да. Может, и на 2028-й будем в списке. Пока попросили дать документы на изучение всех требований. Может, они нас даже не устроят. Пока уверен, что устроят. Будем ждать, что будет дальше», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».