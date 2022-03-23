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    Сайманов объяснил, почему Россия решила подать заявку на проведение ЧЕ по футболу

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, почему Россия решила подать заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

    Рустем Сайманов
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    Рустем Сайманов

    «Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу — это не шутка. А что вас удивляет? Жизнь же продолжается. Один из аргументов в том, что мы готовы. Мы не должны закрываться для ФИФА, УЕФА. Мы открыты, проводили много соревнований на высоком уровне. Поэтому Россия подаёт заявку.

  • Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов
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    • Вполне себе допускаю. Времени же много, ситуация может измениться. Со временем мы будем готовы, всё изучим. Не могу сказать, что 2028-й, но 2032-й — да. Может, и на 2028-й будем в списке. Пока попросили дать документы на изучение всех требований. Может, они нас даже не устроят. Пока уверен, что устроят. Будем ждать, что будет дальше», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

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