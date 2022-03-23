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    Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов

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    Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин рассказал, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

    Евро 2028
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    Евро 2028

    «Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов — это важно», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата».

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