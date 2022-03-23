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    Исполком РФС не принял предложение РПЛ о расширении лиги до 18 команд

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    Исполком Российского футбольного союза (РФС) отказался от предложения Российской Премьер-Лиги (РПЛ) расширить лигу до 18 команд, сообщает «Чемпионат».

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    Фрагмент матча

    Заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос о возможном расширении Российской Премьер-Лиги, прошло сегодня, 23 марта. Этот вопрос также обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Согласно предложению, в розыгрыше чемпионата России сезона-2022/2023 должно было принять участие 18 команд.

    В нынешнем розыгрыше РПЛ участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 22 туров находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).

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