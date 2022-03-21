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    Глебов: Карпин как будто и не уходил из «Ростова»

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    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Была равная игра, где-то не дотерпели, "Динамо" оказывало хорошее давление, 1:1 в Москве, неплохой матч, результат. Подсели, в конце соперники давили забросами, дальними передачами. Ошибки банальные.

    Карпин как будто и не уходил, было чувство, что он где-то рядом. Все требования мы выполняли и без него, он пришел, они сохранились.

    Мораторий? Нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, чем больше игр, тем лучше, думаю. Пусть решают люди, которые над этим работают.

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    • Много футболистов уехало, но все тренируются одинаково, требования знают, все хорошо. От отъезда легионеров сильно ничего не поменялось. Они уезжали по семейным моментам, уехали, значит, была причина, наверное. Я разговаривал с иностранцами, говорил, чтобы не переживали, все хорошо. Они говорили — "окей, окей", но что-то сказалось на их решении. Работаем, это жизнь, сейчас сложилась такая ситуация, на этом не нужно делать акцент.

    У нас есть свои молодые игроки, которым нужно время, шанс. Они адаптированы к нашему футболу, это не проблема», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

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