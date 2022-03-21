Глебов: Карпин как будто и не уходил из «Ростова»

Полузащитник «Ростова»прокомментировал ничью в матче с(1:1) в 22-м туре чемпионата России.

«Была равная игра, где-то не дотерпели, "Динамо" оказывало хорошее давление, 1:1 в Москве, неплохой матч, результат. Подсели, в конце соперники давили забросами, дальними передачами. Ошибки банальные.

Карпин как будто и не уходил, было чувство, что он где-то рядом. Все требования мы выполняли и без него, он пришел, они сохранились.

Мораторий? Нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, чем больше игр, тем лучше, думаю. Пусть решают люди, которые над этим работают.

Много футболистов уехало, но все тренируются одинаково, требования знают, все хорошо. От отъезда легионеров сильно ничего не поменялось. Они уезжали по семейным моментам, уехали, значит, была причина, наверное. Я разговаривал с иностранцами, говорил, чтобы не переживали, все хорошо. Они говорили — "окей, окей", но что-то сказалось на их решении. Работаем, это жизнь, сейчас сложилась такая ситуация, на этом не нужно делать акцент.

У нас есть свои молодые игроки, которым нужно время, шанс. Они адаптированы к нашему футболу, это не проблема», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».