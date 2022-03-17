ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 12:20
    • ЭСК РФС: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно
  • 12:07
    • Семак рассказал, сможет ли Дзюба сыграть с «Арсеналом»
  • 12:00
    • В «Баварии» высказались по поводу нового контракта с Левандовски
  • 10:17
    • Известный агент подтвердил, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт
    Все новости спорта

    Жена Карпина: Валерий может раскритиковать посты футболистов в соцсетях

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов
    Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, рассказала о том, что ее муж самостоятельно ведет свои страницы в социальных сетях.

    Валерий Карпин с женой Дарьей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин с женой Дарьей

    «Кто был инициатором того, чтобы Валерий завел страницу в Telegram? Идею ему подкинула я, сказала, что нужно создать Telegram, чтобы никто не создал липовый. В Twitter и "ВКонтакте" есть страницы Карпина, к которым он не имеет отношения.

    Но ведет он свой Telegram сам, именно поэтому там только один пост. Работы сейчас столько — и в клубе, и в сборной — что чисто физически нет времени.

    Пароля я не знаю. Он всегда ведет свои страницы сам. У меня своя страница, у него — своя. Как правило, я снимаю видео, где он с детьми, это понятно, потому что меня нет в кадре, выкладываю, а он дублирует. Его футбольную жизнь и так все знают, а делиться чем-то личным — гораздо интереснее для подписчиков. Он открыт для людей, показывает семью и досуг.

  • Жена Карпина: У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе
  • Читайте по теме

    • Как Валерий реагирует на то, что выкладывают футболисты? Про запреты на сборах я не знаю, потому что я там не присутствую. Конечно, мы иногда обсуждаем, видим, какие посты выкладывают футболисты — он может что-то раскритиковать, когда выставляются перелеты чартером, например. Понятно, что это вызывает негатив у людей.

    Валерий может сказать: "Не понимаю, зачем это выставлять, зачем лишний раз злить людей?" Но он не говорит о том, что это может как-то повлиять на дальнейшую работу футболиста. Профессиональное — это профессиональная, личное — это личное. Как ни крути, посты в соцсетях — это личное. Поэтому каждый человек имеет право выставлять то, что он считает нужным», — приводит слова Карпиной «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?
  • «Галатасарай» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Как хозяева начнут столичное дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры