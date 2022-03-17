Жена Карпина: Валерий может раскритиковать посты футболистов в соцсетях

, супруга главного тренера сборной России и «Ростова», рассказала о том, что ее муж самостоятельно ведет свои страницы в социальных сетях.

«Кто был инициатором того, чтобы Валерий завел страницу в Telegram? Идею ему подкинула я, сказала, что нужно создать Telegram, чтобы никто не создал липовый. В Twitter и "ВКонтакте" есть страницы Карпина, к которым он не имеет отношения.

Но ведет он свой Telegram сам, именно поэтому там только один пост. Работы сейчас столько — и в клубе, и в сборной — что чисто физически нет времени.

Пароля я не знаю. Он всегда ведет свои страницы сам. У меня своя страница, у него — своя. Как правило, я снимаю видео, где он с детьми, это понятно, потому что меня нет в кадре, выкладываю, а он дублирует. Его футбольную жизнь и так все знают, а делиться чем-то личным — гораздо интереснее для подписчиков. Он открыт для людей, показывает семью и досуг.

Как Валерий реагирует на то, что выкладывают футболисты? Про запреты на сборах я не знаю, потому что я там не присутствую. Конечно, мы иногда обсуждаем, видим, какие посты выкладывают футболисты — он может что-то раскритиковать, когда выставляются перелеты чартером, например. Понятно, что это вызывает негатив у людей.

Валерий может сказать: "Не понимаю, зачем это выставлять, зачем лишний раз злить людей?" Но он не говорит о том, что это может как-то повлиять на дальнейшую работу футболиста. Профессиональное — это профессиональная, личное — это личное. Как ни крути, посты в соцсетях — это личное. Поэтому каждый человек имеет право выставлять то, что он считает нужным», — приводит слова Карпиной «Матч ТВ».