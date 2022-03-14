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    Жена Карпина: У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе

    Футбол Зенит Сборная России Футбол России
    Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала о своем отношении к нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба несколько раз отказывался от вызова в сборную России после того, как ее возглавил Карпин, с которым у него ранее сложились непростые отношения.

    «Я вообще никак не вижу и не отношусь к ситуации между Дзюбой и Валерием. У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, потому что лично с ним даже не знакома. Мы (с Валерием) действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной — еще тогда, когда Дзюба был в аренде в "Арсенале", ходили разговоры, что он может перейти в "Ростов", как раз к Валере. Помню, спрашивала: "Возможно такое, что он к тебе придет?" Валера говорил: "Да, он хороший футболист, способен помочь". При чем тут личное?

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    • Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое. Валера же все равно встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба был не в форме.

    Видимо, Артем на это обиделся. Потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: А вот уже я не хочу», — сказала Карпина в интервью трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды».

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