У Карпина было предложение только от «Ростова», сообщила жена тренера

, супруга главного тренера сборной России и «Ростова», опровергла информацию о том, что у специалиста были предложения от

«Была информация, что "Локомотив" и "Краснодар" хотели пригласить Валерия? На самом деле, это неправда. Им интересовался только "Ростов".

Хотелось ли в Москву? Такой цели нет, только ради сборной Валерию надо было быть каждые выходные в Москве. А так, мы в Ростове.

Я не переживаю, что он теперь работает на двух работах и будет меньше времени уделять семье. Конечно, тяжело детям объяснить, почему он сначала уезжает на четыре дня, потом еще на сборы в Москву. Но мы справимся, были готовы к этому изначально», — приводит слова Карпиной «Матч ТВ».

Напомним, Карпин будет совмещать посты в сборной России и «Ростове».

Ранее Российский футбольный союз сообщил о том, что Карпин продолжит руководить сборной России до конца 2022 года.