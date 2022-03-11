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    У Карпина было предложение только от «Ростова», сообщила жена тренера

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    Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, опровергла информацию о том, что у специалиста были предложения от «Краснодара» и «Локомотива».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Была информация, что "Локомотив" и "Краснодар" хотели пригласить Валерия? На самом деле, это неправда. Им интересовался только "Ростов".

    Хотелось ли в Москву? Такой цели нет, только ради сборной Валерию надо было быть каждые выходные в Москве. А так, мы в Ростове.

    Я не переживаю, что он теперь работает на двух работах и будет меньше времени уделять семье. Конечно, тяжело детям объяснить, почему он сначала уезжает на четыре дня, потом еще на сборы в Москву. Но мы справимся, были готовы к этому изначально», — приводит слова Карпиной «Матч ТВ».

    Напомним, Карпин будет совмещать посты в сборной России и «Ростове».

    Ранее Российский футбольный союз сообщил о том, что Карпин продолжит руководить сборной России до конца 2022 года.

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