«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: счет матча 4:0, обзор голов

В составе победителей отличились Марк Гехи, Жан Филипп Матета, Вильфрид Заа и Уилл Хьюз.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Кристал Пэлас — Эвертон 4:0
Голы: 1:0 Марк Гехи (25'), 2:0 Жан-Филипп Матета (41'), 3:0 Уилфрид Заха (79'), 4:0 Уилл Хьюз (87') Кристал Пэлас: Джек Батлэнд, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер, Шейку Куйяте (Уилл Хьюз, 84'), Майкл Олисе (Кристиан Бентеке, 83'), Эберечи Эзе (Лука Миливоевич, 71'), Уилфрид Заха, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 71') Эвертон: Ришарлисон, Эндрос Таунсенд (Демарай Грей, 17'), Андре Гомеш, Абдулайе Дукуре, Энтони Гордон, Джонджо Кенни (Доминик Калверт-Льюин, 46'), Бен Годфри, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман (Алекс Айуоби, 73'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Энтони Гордон (62'), Андре Гомеш (64')
Ранее «Кристал Пэлас» выбил из турнира «Миллуолл», «Хартлпул Юнайтед» и «Сток Сити».