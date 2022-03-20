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    «Кристал Пэлас» разгромил «Эвертон» в четвертьфинале Кубка Англии

    «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Эвертон
    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 4:0.

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    В составе победителей отличились Марк Гехи, Жан Филипп Матета, Вильфрид Заа и Уилл Хьюз.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Кристал Пэлас — Эвертон 4:0
    Голы: 1:0 Марк Гехи (25'), 2:0 Жан-Филипп Матета (41'), 3:0 Уилфрид Заха (79'), 4:0 Уилл Хьюз (87') Кристал Пэлас: Джек Батлэнд, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер, Шейку Куйяте (Уилл Хьюз, 84'), Майкл Олисе (Кристиан Бентеке, 83'), Эберечи Эзе (Лука Миливоевич, 71'), Уилфрид Заха, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 71') Эвертон: Ришарлисон, Эндрос Таунсенд (Демарай Грей, 17'), Андре Гомеш, Абдулайе Дукуре, Энтони Гордон, Джонджо Кенни (Доминик Калверт-Льюин, 46'), Бен Годфри, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман (Алекс Айуоби, 73'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Энтони Гордон (62'), Андре Гомеш (64')

    Ранее «Кристал Пэлас» выбил из турнира «Миллуолл», «Хартлпул Юнайтед» и «Сток Сити».

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