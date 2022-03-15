Федотов не удивлен вызовом Заики и Терехова в сборную России

Главный тренер «Сочи»прокомментировал вызов защитниковв сборную России на мартовский сбор.

«Нет никакой неожиданности. Мы очень рады, с оптимизмом приняли эту информацию.

Когда мы пришли в "Сочи", Заика ехал на "сбор надежды" после полутора лет мучений из-за травмы, он тогда был просто в отчаянии и хотел заканчивать с футболом.

В том, что сборная нашла Заику, его же заслуга, проявленные им на максимальном уровне старания. Это очень классный пример для других.

Терехов работает тихо, незаметно, с полной самоотдачей. Это отношение к делу, которое выводит в мастера.

Можно сказать, Кириллу повезло, что он отправится в сборную с Тереховым. Дополнительный плюс — иметь под боком партнера по команде», — приводит слова Федорова ТАСС.

Терехов дебютировал за сборную России осенью прошлого года. В составе национальной команды защитник принял участие в матчах против команд Словакии (1:0) и Кипра (6:0) в отборе на ЧМ-2022. Для Заики это приглашение стало первым в карьере.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее был объявлен состав команды.