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    Федотов не удивлен вызовом Заики и Терехова в сборную России

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал вызов защитников Сергея Терехова и Кирилла Заики в сборную России на мартовский сбор.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Нет никакой неожиданности. Мы очень рады, с оптимизмом приняли эту информацию.
    Когда мы пришли в "Сочи", Заика ехал на "сбор надежды" после полутора лет мучений из-за травмы, он тогда был просто в отчаянии и хотел заканчивать с футболом.

    В том, что сборная нашла Заику, его же заслуга, проявленные им на максимальном уровне старания. Это очень классный пример для других.

    Терехов работает тихо, незаметно, с полной самоотдачей. Это отношение к делу, которое выводит в мастера.

    Можно сказать, Кириллу повезло, что он отправится в сборную с Тереховым. Дополнительный плюс — иметь под боком партнера по команде», — приводит слова Федорова ТАСС.

    Терехов дебютировал за сборную России осенью прошлого года. В составе национальной команды защитник принял участие в матчах против команд Словакии (1:0) и Кипра (6:0) в отборе на ЧМ-2022. Для Заики это приглашение стало первым в карьере.

    Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее был объявлен состав команды.

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