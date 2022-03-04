Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022. ЦСКА сыграет со «Спартаком»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Результаты жеребьёвки:
- ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);
- «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
- «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);
- «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).
Матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.
Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».
Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.