ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • 16:43
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022. ЦСКА сыграет со «Спартаком»
  • 16:22
    • Терезе Йохауг объявила о завершении карьеры на Кубке мира и высказалась об Украине
  • 15:19
    • Тренер «Байера»: Азмун ещё не достиг уровня стартового состава
  • 15:12
    • «Салават Юлаев» объявил об уходе Метсолы, Ларсена, Маннинена и Хартикайнена
  • 14:38
    • Латиноамериканцы «Зенита» не собираются покидать клуб
    Все новости спорта

    Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022. ЦСКА сыграет со «Спартаком»

    Футбол Футбол России Кубок России Динамо Зенит Рубин Спартак ЦСКА Алания Балтика Енисей
    Сегодня, 4 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Участие в 1/4 финала примут 3 команды из ФНЛ и 5 команд из РПЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Результаты жеребьёвки:
    • ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);
    • «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
    • «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);
    • «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

    Матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

    Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».

    Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» должен выиграть в результативном поединке
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «ВТБ Арене» пройдет еще одна «верховая» встреча?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Еще одна игра в Казани закончится тоталом «меньше»?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры