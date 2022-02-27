Польша, Чехия и Швеция хотят, чтобы Россию исключили из отбора ЧМ-2022

Министерство спорта Польши хочет добиться отмены отборочного матча ЧМ-2022 с Россией, сообщает Przegląd Sportowy

По данным издания, 1 или 2 марта министр спорта Польши Камил Бортничук встретится в Цюрихе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Цель встречи ясна — босс ФИФА должен поддержать призыв поляков, шведов и чехов исключить сборную России из плей-офф для участия в финале ЧМ в Катаре.

Независимо от визита Бортничука в Швейцарию, в воскресенье ФИФА получит твердое и решительное письмо от футбольных ассоциаций Польши, Швеции и Чехии, которые однозначно и твердо требуют исключить россиян из плей-офф чемпионата мира.

Переговоры с Инфантино наверняка будут непростыми, ведь Россия — влиятельная страна в структурах мировой федерации, и знакомство Инфантино с Владимиром Путиным ни для кого не секрет. Однако поляки, шведы и чехи не собираются сдаваться.

Президент Польской футбольной ассоциации Чезарий Кулеша и игроки сборной Польши запустили в субботу, 26 февраля, акцию под условным названием «Бойкот сборной России». В тот же день к ним присоединились и шведы, а в воскресенье утром — после многочисленных нажимов на политическом уровне — решились на это чехи, которым тоже грозил матч с Россией в Москве.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.