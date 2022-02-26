«Райо Вальекано» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 83-й минуте. Винисиус отличной передачей нашел в штрафной Родриго и выполняет передачу ему на ход.

Бразилец убежал от двух защитников и покатил мяч от края вратарской влево и немного назад, оставив выскочившего навстречу Зидана не у дел — а Бензема спокойно переправил мяч в пустые ворота.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Карим Бензема (83') Райо Вальекано: Лука Зидан, Иван Балью, Марио Суарес, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Сантьяго Комесанья, Óscar Valentín (Пате Сисс, 65'), Бебе (Иси Паласон, 73'), Оскар Трехо (Мамаду Силла, 85'), Альваро Гарсия (Ранди Нтекья, 85'), Серхио Гвардиола (Falcao, 73') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эдуардо Камавинжа, 88'), Карим Бензема, Марко Асенсио (Родриго, 80'), Тони Кроос, Каземиро (Федерико Вальверде, 61'), Лука Модрич (Даниель Себальос, 88'), Ферлан Менди, Начо, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Óscar Valentín (42'), Оскар Трехо (56'), Каземиро (58'), Ферлан Менди (63'), Иван Балью (64'), Бебе (72'), Алехандро Катена (79'), Мамаду Силла (90 + 6')

«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге, набрав 60 очков в 26 матчах. «Райо Вальекано» проиграл 5-й матч подряд и идет на 12-м месте в турнирной таблице.