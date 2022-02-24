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    Глава Ассоциации футбола Швеции: Стыковой матч в России через месяц — это почти немыслимо

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    Председатель Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон заявил, что проведение в России стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 на данный момент является «почти немыслимым».

    Карл-Эрик Нильссон
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    Карл-Эрик Нильссон

    «Это лишь возможный сценарий… Проснувшись сегодня утром, возникло такое ощущение, что проведение футбольного матча в России через месяц — это почти немыслимо. На сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России.

    Мысленно мы находимся рядом с нашими друзьями из Украины, потому что ситуация, в которой они оказались сегодня утром — это ужасно. Футбол — это последнее, о чём стоит переживать в условиях этого ада.

    Я считаю, что в нынешней ситуации нельзя принимать поспешных решений. Нужно жить и договариваться обо всём в будущем. Мы должны не торопиться и посмотреть, какие действия необходимы. На данный момент мы с нетерпением ждем, когда будет сложено оружие и воцарится мир», — приводит слова Нильссона Reuters.

    Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия с Польшей. Победители этих пар встретятся в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.

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