Глава Ассоциации футбола Швеции: Стыковой матч в России через месяц — это почти немыслимо

Председатель Шведской футбольной ассоциациизаявил, что проведение в России стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 на данный момент является «почти немыслимым».

«Это лишь возможный сценарий… Проснувшись сегодня утром, возникло такое ощущение, что проведение футбольного матча в России через месяц — это почти немыслимо. На сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России.

Мысленно мы находимся рядом с нашими друзьями из Украины, потому что ситуация, в которой они оказались сегодня утром — это ужасно. Футбол — это последнее, о чём стоит переживать в условиях этого ада.

Я считаю, что в нынешней ситуации нельзя принимать поспешных решений. Нужно жить и договариваться обо всём в будущем. Мы должны не торопиться и посмотреть, какие действия необходимы. На данный момент мы с нетерпением ждем, когда будет сложено оружие и воцарится мир», — приводит слова Нильссона Reuters.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия с Польшей. Победители этих пар встретятся в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.