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    Голкипер «Специи»: Если позвонят из сборной России, я однозначно подумаю над предложением

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    Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о возможном получении российского гражданства.

    Иван Проведель
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    Иван Проведель

    «Вызывался в молодежную сборную Италии — мечтаю ли о вызове в основную? Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом.

    Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма — наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира.

    Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошел.

    Связывались со мной из сборной России? Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением.

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    • Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?», — приводит слова Проведеля «Чемпионат».

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