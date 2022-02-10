Виллаш-Боаш рассказал, была ли у него возможность возглавить сборную России

Бывший главный тренерпрокомментировал слухи о том, что он мог возглавить сборную

«Какие у меня планы как у тренера? Хочу возобновить карьеру и возглавить какую-нибудь сборную. Но это закрытый, консервативный рынок, и на нем не так просто найти хороший вариант.

В последнее время у меня было несколько предложений от клубов, но я их не принял, так как хотел поработать с национальной командой. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022 в Катар. Это лучший турнир для сборных.

Кстати, раньше я планировал, что буду тренировать 15 лет и потом закончу. Но сейчас, после 20 лет в этой профессии, у меня по-прежнему есть и желание, и амбиции работать.

Правда ли, что мог возглавить сборную России? Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вел. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведенное в вашей стране время. Тем не менее, пока не было предпосылок для возвращения в Россию», — приводит слова Виллаш-Боаша «Чемпионат».