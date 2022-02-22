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    Газизов рассказал, как Кокорин оказался в «Спартаке»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал подробности перехода Александра Кокорина в московский клуб.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Кокорин провел в «Спартаке» первую половину сезона-2020/2021, после чего перешел в итальянскую «Фиорентину».

    «Это общая история. Тогда Кокорин был на рынке. Мне сказали: "Слушай, есть такой вариант. Ты его не подпишешь". — "Как не подпишу? Он придет". — "В 'Спартак' не придет". Пришел.

    Кто первый произнес эту фамилию — не помню, но тогда все о нем говорили, потому что его контракт с "Зенитом" закончился. Федун сказал, что его невозможно подписать. Я ответил, что надо разговаривать.

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    • Поговорили с Сашей, он в начале не очень хорошо воспринял, потом согласился. Его рыночная стоимость была семь-восемь миллионов евро. После "Сочи", где он забивал, отдавал и хорошо играл.

    Мы никому не звонили и не спрашивали, можно ли. Мне поступила задача подписать на определенных условиях. Клуб их согласовал.

    Как клуб может быть против? Если он против, я игрока не подпишу. Любое движение в "Спартаке" согласовывается с Леонидом Арнольдовичем. Ему дают футболистов, он узнает про них, думает, только потом дает добро или нет.

    По Кокорину он был согласен сразу.

    Плюс все забывают, что тогда он считался топовым вариантом. Сейчас все переобуваются, говорят, что не хотели его, а тогда никто не верил, что он придет в "Спартак". "Кокорин в 'Спартаке' после 'Зенита'? Да никогда".

    Это была борьба. Кокорин, мои слова про перчатку — мы показывали чемпионские амбиции, что мы у вас заберем вашего игрока. В тот момент это была наша победа. Зареме самой нравилась эта история.

    Она писала мне, что молодцы, что Кокорин — это клево. У меня есть эта переписка», — приводит слова Газизова Sports.ru.

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