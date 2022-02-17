«Зенит» — «Бетис»: счет матча 2:3, обзор голов

Петербургскийпотерпел домашнее поражение от испанского(2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Хоакин со стандартного положения закрутил мяч в центр штрафной «Зенита», откуда Родригес головой пробил точно под перекладину.

А на 18-й минуте «Бетис» удвоил преимущество. Пошла атака испанцев после перехвата в центре поля, Виллиан Жозе протащил мяч до радиуса штрафной и низом пробил впритирку со штангой.

Питерцы отыграли один мяч на 25-й минуте. Вендел здорово сработал в отборе, далее атака ушла на правый край, Караваев на скорости сделал мягкую подачу к линии вратарской, а Дзюба, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч в сетку ворот.

Спустя три минуты счет стал равным. Вендел сделал пас низом в штрафную «Бетиса», где Малком зацепился за линию офсайда, чуть продвинулся вперёд и низом пробил в дальний угол ворот.

Вновь севильцы вышли вперед на 41-й минуте. Кержаков сделал пас на Ракицкого, к которому Ярослав оказался не готов, Руибаль мяч перехватил, далее покатил на ход Гуардадо — и он уже из пределов штрафной аккуратно пробил в угол ворот.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Зенит — Бетис 2:3 Голы: 0:1 Родригес Гидо (8'), 0:2 Виллиан Жозе (18'), 1:2 Артём Дзюба (25'), 2:2 Малком (28'), 2:3 Андрес Гуардадо (41') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев (Андрей Мостовой, 46'), Дмитрий Чистяков (Александр Ерохин, 88'), Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 46'), Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Yuri Alberto, 65'), Малком, Артём Дзюба (Иван Сергеев, 73') Бетис: Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79'), Хуанми (Кристиан Тельо, 58'), Хоакин (Вилльям Карвалью, 58'), Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 86'), Андрес Гуардадо, Родригес Гидо, Алекс Морено, Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Руи Силва Предупреждения: Ярослав Ракицкий (7'), Кристиан Тельо (75'), Вильмар Барриос (90 + 2')

Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье.