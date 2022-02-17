«Зенит» — «Бетис»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Хоакин со стандартного положения закрутил мяч в центр штрафной «Зенита», откуда Родригес головой пробил точно под перекладину.
А на 18-й минуте «Бетис» удвоил преимущество. Пошла атака испанцев после перехвата в центре поля, Виллиан Жозе протащил мяч до радиуса штрафной и низом пробил впритирку со штангой.
Питерцы отыграли один мяч на 25-й минуте. Вендел здорово сработал в отборе, далее атака ушла на правый край, Караваев на скорости сделал мягкую подачу к линии вратарской, а Дзюба, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч в сетку ворот.
Спустя три минуты счет стал равным. Вендел сделал пас низом в штрафную «Бетиса», где Малком зацепился за линию офсайда, чуть продвинулся вперёд и низом пробил в дальний угол ворот.
Вновь севильцы вышли вперед на 41-й минуте. Кержаков сделал пас на Ракицкого, к которому Ярослав оказался не готов, Руибаль мяч перехватил, далее покатил на ход Гуардадо — и он уже из пределов штрафной аккуратно пробил в угол ворот.
Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье.