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    Симеоне прокомментировал поражение от «Леванте»

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    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу поражения от аутсайдера Примеры «Леванте» (0:1) в 21 туре.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошую ситуацию в Ла Лиге. Придется приложить удвоенные усилия, чтобы исправить это.

    Многие подумают, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова — это скучно.

    Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед со скромностью и спокойствием. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались», — цитирует Симеоне AS.

    После поражения «Атлетико» остался пятым с 39 очками.

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