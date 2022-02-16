Симеоне прокомментировал поражение от «Леванте»

Наставник «Атлетико»дал комментарий по поводу поражения от аутсайдера Примеры «Леванте» (0:1) в 21 туре.

«Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошую ситуацию в Ла Лиге. Придется приложить удвоенные усилия, чтобы исправить это.

Многие подумают, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова — это скучно.

Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед со скромностью и спокойствием. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались», — цитирует Симеоне AS.

После поражения «Атлетико» остался пятым с 39 очками.