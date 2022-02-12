«Бохум» — «Бавария»: счет матча 4:2, обзор голов

Мюнхенская «Бавария» потерпела выездное поражение от «Бохума» (2:4) в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Мюллер забросил с правого полуфланга к дальней штанге, Коман скинул мяч в центр, и Роберт Левандовский, развернувшись, из вратарской проткнул сферу в правый угол.

Спустя пять минут «Бохум» отыгрался. Кристофер Антви-Анджей нанёс кручёный удар в левый угол примерно с линии штрафной — Ульрайх прыгнул, но не достал.

На 38-й минуте в ворота «Баварии» был назначен пенальти — в штрафной мяч попал в руку Упамекано. Юрген Локадия пробил с точки чётко в левый нижний угол — Ульрайх правильно прыгнул, но не дотянулся.

Спустя две минуты хозяева упрочили преимущество. Из правого угла штрафной мюнхенцев Кристиан Гамбоа отправил мяч в левую девятку.

На 44-й минуте счет стал разгромным. Геррит Хольтманн из левого угла штрафной «Баварии» отправил мяч в девятку.

«Бавария» отыграла один мяч на 75-й минуте. После заброса Киммиха со штрафного мяч оказался в зоне правого инсайда у Левандовски, поразившего дальний угол.

Футбол. Германия. Бундеслига Бохум — Бавария 4:2 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (9'), 1:1 Кристофер Антви-Адджей (14'), 2:1 Юрген Локадия (пенальти) (38'), 3:1 Кристиан Гамбоа (40'), 4:1 Геррит Хольтман (44'), 4:2 Роберт Левандовски (75') Бохум: Михаэль Эссер, Кристиан Гамбоа (Костас Стафилидис, 72'), Армель Белла-Котчап, Максим Лайч, Данило Соарес, Энтони Лосийя, Кристофер Антви-Адджей (Такума Асано, 80'), Эльвис Реджбечай (Эрхан Машович, 90'), Patrick Osterhage, Геррит Хольтман (Милош Пантович, 80'), Юрген Локадия (Себастьян Полтер, 80') Бавария: Роберт Левандовски, Кингсли Коман (Марсель Забитцер, 75'), Лерой Зане, Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 64'), Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Лукас Эрнандес, Никлас Зюле, Деотшанкюль Юпамекано (Корентин Толиссо, 46'), Бенжамен Павар, Свен Ульрайх Предупреждения: Кристиан Гамбоа (58'), Эльвис Реджбечай (74'), Бенжамен Павар (90 + 1')

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» продолжает занимает 1-е место, набрав 52 очка в 22 матчах. «Бохум» идет на 11-й строчке: 28 очков после 22 игр.

Календарь и таблица Бундеслиги

В других матчах игрового дня «Айнтрахт» дома проиграл «Вольфсбургу» (0:2), «Боруссия М» на своем поле победила «Аугсбург» (3:2), «Герта» на выезде уступила «Гройтер Фюрту» (1:2), а «Фрайбург» и «Майнц» разошлись миром (1:1).