«Бохум» — «Бавария»: счет матча 4:2, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Мюллер забросил с правого полуфланга к дальней штанге, Коман скинул мяч в центр, и Роберт Левандовский, развернувшись, из вратарской проткнул сферу в правый угол.
Спустя пять минут «Бохум» отыгрался. Кристофер Антви-Анджей нанёс кручёный удар в левый угол примерно с линии штрафной — Ульрайх прыгнул, но не достал.
На 38-й минуте в ворота «Баварии» был назначен пенальти — в штрафной мяч попал в руку Упамекано. Юрген Локадия пробил с точки чётко в левый нижний угол — Ульрайх правильно прыгнул, но не дотянулся.
Спустя две минуты хозяева упрочили преимущество. Из правого угла штрафной мюнхенцев Кристиан Гамбоа отправил мяч в левую девятку.
На 44-й минуте счет стал разгромным. Геррит Хольтманн из левого угла штрафной «Баварии» отправил мяч в девятку.
«Бавария» отыграла один мяч на 75-й минуте. После заброса Киммиха со штрафного мяч оказался в зоне правого инсайда у Левандовски, поразившего дальний угол.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» продолжает занимает 1-е место, набрав 52 очка в 22 матчах. «Бохум» идет на 11-й строчке: 28 очков после 22 игр.
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В других матчах игрового дня «Айнтрахт» дома проиграл «Вольфсбургу» (0:2), «Боруссия М» на своем поле победила «Аугсбург» (3:2), «Герта» на выезде уступила «Гройтер Фюрту» (1:2), а «Фрайбург» и «Майнц» разошлись миром (1:1).