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    Зюле рассказал о планах перед уходом в «Боруссию»

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    Защитник «Баварии» Никлас Зюле рассказал, что хочет закрепить успех с «мюнхенцами» перед уходом в «Боруссию» Дортмунд.

    Никлас Зюле
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    Никлас Зюле

    «В последние несколько дней и недель было много разговоров и спекуляций о том, что я хочу делать и почему. Несколько недель назад я решил, что буду играть за "Боруссию".

    С того момента, как они впервые связались со мной, я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной. Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк, Себастьян Кель и Марко Розе дали мне представление о роли, которую я могу играть в "Боруссии".

    У меня было ощущение, что я нужен как человек и как футболист. Был впечатлён тем, как они старались подписать меня, поэтому быстро понял, где буду играть в будущем.

    Я провёл успешный период в "Баварии" и выиграл здесь всё, что только можно было выиграть. В ближайшие месяцы хочу развить этот успех вместе со своими замечательными партнёрами по команде и выдающимся тренером и выиграть больше титулов», — сказал Зюле Bild.

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