Зюле рассказал о планах перед уходом в «Боруссию»

Защитник «Баварии»рассказал, что хочет закрепить успех с «мюнхенцами» перед уходом в «Боруссию» Дортмунд.

«В последние несколько дней и недель было много разговоров и спекуляций о том, что я хочу делать и почему. Несколько недель назад я решил, что буду играть за "Боруссию".

С того момента, как они впервые связались со мной, я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной. Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк, Себастьян Кель и Марко Розе дали мне представление о роли, которую я могу играть в "Боруссии".

У меня было ощущение, что я нужен как человек и как футболист. Был впечатлён тем, как они старались подписать меня, поэтому быстро понял, где буду играть в будущем.

Я провёл успешный период в "Баварии" и выиграл здесь всё, что только можно было выиграть. В ближайшие месяцы хочу развить этот успех вместе со своими замечательными партнёрами по команде и выдающимся тренером и выиграть больше титулов», — сказал Зюле Bild.

Ранее стало известно, что «Боруссия» подпишет с Зюле контракт в конце сезона.