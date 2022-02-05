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    «Зенит» предложил Ракицкому продлить контракт с понижением зарплаты

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    «Зенит» готов подписать новый контракт с защитником Ярославом Ракицким, сообщает «Чемпионат».

    Ярослав Ракицкий
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    Ярослав Ракицкий

    «Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты.

    Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — сказал источник издания.

    Действующий контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

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    • Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он провел 107 матчей в составе питерской команды и стал трехкратным чемпионом России.

    Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

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