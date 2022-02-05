«Зенит» предложил Ракицкому продлить контракт с понижением зарплаты

готов подписать новый контракт с защитником сообщает «Чемпионат».

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты.

Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — сказал источник издания.

Действующий контракт Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он провел 107 матчей в составе питерской команды и стал трехкратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.