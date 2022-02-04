Семак — о Малкоме: Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать

Главный тренер «Зенита»высказался о нападающем своей команды

«Качество его игры, польза однозначно увеличивались. На это напрямую повлияли травмы — он третий год в команде и пропустил две Лиги чемпионов. Он не теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить. Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы еще больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Я имею в виду пользу для команды.

Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать. В этом сезоне он улучшил качество, но все этого и ждут.

Мы много разговариваем с Малкомом, пытаемся переводить его на другой фланг, чтобы он обыгрывал не только в центр, но и в бровку. Он смещается и в центр, потому что умеет принимать между линиями. Необязательно уходя в центр обострять, он может вытянуть на себя двух защитников и перевести на другой фланг. В этом отношении ему нужно быть более разнообразным.

Если соперник закрывает его ногу, и у Малкома нет возможности для удара, он не должен искать передачу, а быть более терпеливым. Обострять не за счет проникающей передачи или удара. Все понимают, что у него левая нога — может, моментов для ударов у него и не так много», — приводит слова Семака Sports.ru.