Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бессмертных с медалью ЧМ-2019Александр Бессмертных: Наши лыжники смогут побороться с Клебо за медали Олимпиады
  • 09:55
    • Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире Игр-2022
  • 09:30
    • Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022
  • 12:13
    • В «Спартаке» раскрыли сумму трансфера Самуэля Жиго в «Марсель»
  • 12:01
    • Юсуф Языджи: уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально
  • 08:34
    • На Олимпиаде выявили 21 случай заражения коронавирусом за последние сутки
    Все новости спорта

    Семак — о Малкоме: Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем своей команды Малкоме.

    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком

    «Качество его игры, польза однозначно увеличивались. На это напрямую повлияли травмы — он третий год в команде и пропустил две Лиги чемпионов. Он не теряет простые мячи, хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить. Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы еще больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Я имею в виду пользу для команды.

    Игрок его уровня должен больше забивать и отдавать. В этом сезоне он улучшил качество, но все этого и ждут.

    Мы много разговариваем с Малкомом, пытаемся переводить его на другой фланг, чтобы он обыгрывал не только в центр, но и в бровку. Он смещается и в центр, потому что умеет принимать между линиями. Необязательно уходя в центр обострять, он может вытянуть на себя двух защитников и перевести на другой фланг. В этом отношении ему нужно быть более разнообразным.

    Если соперник закрывает его ногу, и у Малкома нет возможности для удара, он не должен искать передачу, а быть более терпеливым. Обострять не за счет проникающей передачи или удара. Все понимают, что у него левая нога — может, моментов для ударов у него и не так много», — приводит слова Семака Sports.ru.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Поединок выйдет низовым
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Хетафе» усугубит кризис «Леванте»
  • «Хетафе» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч США — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  1.86
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры