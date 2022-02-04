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    Артём Дзюба может стать игроком «Фенербахче»

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    Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах 33-летнего российского форварда заинтересован «Фенербахче», информирует Takvim.

    Артём Дзюба
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    Артём Дзюба

    У «Феребахче» давно есть проблема с позицией центрального нападающего, и руководство клуба намерено закрыть этот вопрос путём подписания Артёма Дзюбы. Игрок «Зенита» является приоритетной целью для турецкого клуба.

    Представители «Фенербахче» уже вышли на контакт с Дзюбой для обсуждения деталей будущего контракта. В ближайшие дни должна состояться ещё одна встреча Артёма с руководством «жёлтых канареек».

    Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Переговоры сторон о пролонгации сотрудничества не продвигаются, поэтому с большой долей вероятности Артём станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

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