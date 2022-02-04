Миранчук попал в заявку «Аталанты» на плей-офф Лиги Европы, Иличич — нет

Стала известна заявкана стадию плей-офф Лиги Европы.

В список из 24 игроков попал и российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук, а также новички команды Жереми Бога и Валентин Михэилэ.

Полузащитник Йосип Иличич в заявке отсутствует. Как сообщает Football Italia, Иличич был исключен из списка из-за психологических проблем. Решение было принято по обоюдному согласию с футболистом.

В стыковом раунде Лиги Европы «Аталанта» сыграет против греческого «Олимпиакоса». Первая игра состоится 17 февраля в Бергамо.

Вратари: Муссо, Росси, Спортьелло.

Защитники: Толой, Мехле, Паломино, Пеццелла, Джимсити, Демирал, Хатебур, Скалвини, Читтадини, Дзаппакоста.

Полузащитники: Коопмейнерс, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Пашалич.

Нападающие: Муриэль, Бога, Михайла, Миранчук, Сапата.