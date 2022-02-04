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    Миранчук попал в заявку «Аталанты» на плей-офф Лиги Европы, Иличич — нет

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    Стала известна заявка «Аталанты» на стадию плей-офф Лиги Европы.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    В список из 24 игроков попал и российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук, а также новички команды Жереми Бога и Валентин Михэилэ.

    Полузащитник Йосип Иличич в заявке отсутствует. Как сообщает Football Italia, Иличич был исключен из списка из-за психологических проблем. Решение было принято по обоюдному согласию с футболистом.

    В стыковом раунде Лиги Европы «Аталанта» сыграет против греческого «Олимпиакоса». Первая игра состоится 17 февраля в Бергамо.

    Вратари: Муссо, Росси, Спортьелло.

    Защитники: Толой, Мехле, Паломино, Пеццелла, Джимсити, Демирал, Хатебур, Скалвини, Читтадини, Дзаппакоста.

    Полузащитники: Коопмейнерс, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Пашалич.

    Нападающие: Муриэль, Бога, Михайла, Миранчук, Сапата.

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