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    Крал: Есть вариант вернуться в «Спартак»

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    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий за «Вест Хэм» на правах аренды, прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб.

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    Ранее сообщалось, что Крал может досрочно вернуться в «Спартак» из «Вест Хэма».

    «Конечно, это тяжело для меня. Я никогда не был в ситуации, когда не играю. В "Спартаке" я выходил на поле каждую игру. Подобное положение для меня в новинку. Но я знаю, что тренер хочет от меня, знаю его план.

    Мне нужно поработать над собой. Это очень важно. Я должен воспользоваться шансом, который у меня есть. Я должен играть так, как хочет тренер. Воспринимаю ситуацию позитивно. Жду шанса, к которому я готов.

    Конечно, АПЛ это другой уровень. Думаю, уровень АПЛ очень отличается от уровня вообще всех лиг, если мы говорим об интенсивности, мощности. Я счастлив, что имею такой опыт [выступления в АПЛ]. Для меня там много всего нового. Как я говорил ранее, я рад, что могу прогрессировать, находясь в лучшей лиге мира.

    Все зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в "Спартак". Но также есть возможность остаться в "Вест Хэме" или уйти в другой клуб. Это футбол. Никто не знает, что произойдет», — приводит слова Крала «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Крал провел в составе «Вест Хэма» 3 матча Лиги Европы, сыграл одну минуту в матче АПЛ, а также провел полный матч в Кубке английской лиги.

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