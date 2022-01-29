Крал может досрочно вернуться в «Спартак» из «Вест Хэма»

Московскийрассматривает вариант с досрочным возвращением полузащитникаиз английского, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что чешский футболист перешел в лондонский клуб летом на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.

Если Крал вернется в Москву, то у «Спартака» не должно возникнуть проблем с лимитом на легионеров, так как клуб с высокой долей вероятности покинет аргентинский форвард Эсекьель Понсе.

В нынешнем сезоне Крал вышел на поле в футболке «Вест Хэма» в 3 матчах Лиги Европы, сыграл одну минуту в матче АПЛ, а также провел полный матч в Кубке английской лиги.