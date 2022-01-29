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    Крал может досрочно вернуться в «Спартак» из «Вест Хэма»

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    Московский «Спартак» рассматривает вариант с досрочным возвращением полузащитника Алекса Крала из английского «Вест Хэма», сообщает «Матч ТВ».

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    Напомним, что чешский футболист перешел в лондонский клуб летом на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.

    Если Крал вернется в Москву, то у «Спартака» не должно возникнуть проблем с лимитом на легионеров, так как клуб с высокой долей вероятности покинет аргентинский форвард Эсекьель Понсе.

    В нынешнем сезоне Крал вышел на поле в футболке «Вест Хэма» в 3 матчах Лиги Европы, сыграл одну минуту в матче АПЛ, а также провел полный матч в Кубке английской лиги.

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