«Брентфорд» объявил о переходе Эриксена

Кристиан Эриксен Фото: globallookpress.com
Эриксен успешно прошел углубленное медицинское обследование и подписал с «Брентфордом» контракт до конца текущего сезона.
Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Позже ему установили кардиовертер-дефибриллятор. По этой причине Эриксену пришлось покинуть миланский «Интер». В итальянской Серии А запрещено играть с этим устройством в организме.
«Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 23-х туров.
✍ Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 👊#BrentfordFC 🐝 #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022