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    «Брентфорд» объявил о переходе Эриксена

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    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком «Брентфорда», сообщается на официальном сайте английского клуба.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    Эриксен успешно прошел углубленное медицинское обследование и подписал с «Брентфордом» контракт до конца текущего сезона.

    Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Позже ему установили кардиовертер-дефибриллятор. По этой причине Эриксену пришлось покинуть миланский «Интер». В итальянской Серии А запрещено играть с этим устройством в организме.

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