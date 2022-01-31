«Брентфорд» объявил о переходе Эриксена

Полузащитник сборной Даниистал игроком, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Эриксен успешно прошел углубленное медицинское обследование и подписал с «Брентфордом» контракт до конца текущего сезона.

Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Позже ему установили кардиовертер-дефибриллятор. По этой причине Эриксену пришлось покинуть миланский «Интер». В итальянской Серии А запрещено играть с этим устройством в организме.

«Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 23-х туров.