Источник: Азмун расторгнет контракт с «Зенитом» и перейдет в «Байер» зимой

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
По данным источника, иранец расторгнет контракт с петербургским клубом, который подпишет в качестве замены форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.
Напомним, что Азмун 22 января без разрешения покинул отель, в котором располагается «Зенит» и подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать со следующего сезона.
По данным российских СМИ, сине-бело-голубые решили наказать форварда за нарушение медицинского регламента и рассматривают вариант с переводом его в дубль.
В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.