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    Источник: Азмун расторгнет контракт с «Зенитом» и перейдет в «Байер» зимой

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Байер» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Лоик Танзи.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    По данным источника, иранец расторгнет контракт с петербургским клубом, который подпишет в качестве замены форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

    Напомним, что Азмун 22 января без разрешения покинул отель, в котором располагается «Зенит» и подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать со следующего сезона.

    По данным российских СМИ, сине-бело-голубые решили наказать форварда за нарушение медицинского регламента и рассматривают вариант с переводом его в дубль.

    В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

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