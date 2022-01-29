Источник: Азмун расторгнет контракт с «Зенитом» и перейдет в «Байер» зимой

Нападающий «Зенита»перейдет вв зимнее трансферное окно, сообщает журналист Лоик Танзи.

По данным источника, иранец расторгнет контракт с петербургским клубом, который подпишет в качестве замены форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

Напомним, что Азмун 22 января без разрешения покинул отель, в котором располагается «Зенит» и подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать со следующего сезона.

По данным российских СМИ, сине-бело-голубые решили наказать форварда за нарушение медицинского регламента и рассматривают вариант с переводом его в дубль.

В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.