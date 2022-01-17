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    «Аталанта» с Миранчуком выстояла против «Интера»

    «Аталанта» — «Интер»: счет матча 0:0

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Интер
    Миланский «Интер» на выезде сыграл вничью с «Атлантой» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру в запасе и вышел на поле на 78-й минуте, заменив Маттео Пессину.

    Отметим, что выезд в Бергамо прервал голевую серию «Интера» — миланский клуб забивал минимум один мяч в каждой из 39 предыдущих игр Серии А.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Интер 0:0
    Аталанта: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Хосе Луис Паломино, Джузеппе Пеццелла, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Ремо Фройлер, Маттео Пессина (Алексей Миранчук, 78'), Марио Пашалич (Давиде Дзаппакоста, 90'), Луис Мурьель (Роберто Пикколи, 87') Интер: Алексис Санчес (Хоакин Корреа, 67'), Эдин Джеко (Лаутаро Мартинес, 82'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 67'), Марсело Брозович, Николо Барелла, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 67'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 83'), Милан Шкриньяр, Danilo D'Ambrosio, Самир Ханданович Предупреждения: Мартен де Рон (37'), Марсело Брозович (42'), Хакан Чалханоглу (62'), Хосе Луис Паломино (84')

    «Интер» набрал 50 очков и остался в таблице на 1-м месте. «Аталанта» с 42 очками идет на 4-й позиции.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Интер» 22 января примет «Венецию», а «Аталанта» в этот же день на выезде сыграет против «Лацио».

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