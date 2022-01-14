Альфонсо Дэвис выбыл на неопределенный срок из-за последствий ковида

Защитник «Баварии»не поможет команде в ближайших матчах чемпионата Германии.

В пятницу стало известно, что Дэвис пропустит как минимум несколько недель из-за последствий ковида, сообщает пресс-служба «Баварии».

У Дэвиса есть признаки легко миокардита (воспаления сердечной мышцы) после заражения коронавирусом.

«Это не драматично, но он пропустит следующие несколько недель, потому что для лечения требуется время.

Мы точно не знаем, был ли миокардит вызван коронавирусом. Есть такая вероятность, но не на 100% ясно», — сказал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Ранее полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пропустил ряд матчей из-за проблем с легкими, которые возникли после заражения коронавирусом.