Шевченко может получить € 20 млн от «Дженоа» за расторжение контракта

Главный тренер «Дженоа»может покинуть команду текущем зимой. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Клуб и тренер ведут переговоры о расторжении контракта. Руководство «Дженоа» будет вынуждено выплатить украинскому специалисту и его помощникам около € 20 млн неустойки за досрочное расторжение контракта. Руководство генуэзского клуба запланировало встречу с бывшим главным тренером «Ромы» Руди Гарсией. Он может возглавить «Дженоа» после ухода Шевченко.

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины.