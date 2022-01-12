Канчельскис: Смолов — серьезная потеря для «Локомотива». В клубе сами не знают, чего хотят

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал переход нападающегоиз

«Для "Локомотива" уход Смолова — это упущение. Федор — нападающий хороший, в "Локо" в конце неплохо начал играть.

В клубе просто непонятно, что творится сейчас: то приходят, то уходят, программы создают, был неплохой результат с Николичем, его убрали. В "Локомотиве" сами не знают, чего хотят. Для них это серьезная потеря.

В "Динамо" есть хорошие амбициозные нападающие, которые неплохо себя зарекомендовали. Смолову надо тоже проявить и зарекомендовать себя. Понятно, что изначально он будет игроком стартового состава. Посмотрим, как Федор заиграет и ситуация будет развиваться — время покажет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов.