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    Канчельскис: Смолов — серьезная потеря для «Локомотива». В клубе сами не знают, чего хотят

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Для "Локомотива" уход Смолова — это упущение. Федор — нападающий хороший, в "Локо" в конце неплохо начал играть.

    В клубе просто непонятно, что творится сейчас: то приходят, то уходят, программы создают, был неплохой результат с Николичем, его убрали. В "Локомотиве" сами не знают, чего хотят. Для них это серьезная потеря.

    В "Динамо" есть хорошие амбициозные нападающие, которые неплохо себя зарекомендовали. Смолову надо тоже проявить и зарекомендовать себя. Понятно, что изначально он будет игроком стартового состава. Посмотрим, как Федор заиграет и ситуация будет развиваться — время покажет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов.

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