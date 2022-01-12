«Бавария» продлила контракт с Команом

Кингсли Коман Фото: twitter.com/FCBayern
Французский футболист продлил соглашение с мюнхенским клубом до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что по условиям нового договора Коман будет зарабатывать 17 миллионов евро за сезон. Кроме того, он станет одним из трех самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».
#King2027 👑 pic.twitter.com/JCG2icUhKT— FC Bayern München (@FCBayern) January 12, 2022
Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. До этого он играл за «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».
В текущем сезоне Коман провел за «Баварию» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.