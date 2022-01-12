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    «Бавария» продлила контракт с Команом

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    «Бавария» сообщила на своем официальном сайте о подписании нового контракта с Кингсли Команом.

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    Французский футболист продлил соглашение с мюнхенским клубом до лета 2027 года.

    Ранее сообщалось, что по условиям нового договора Коман будет зарабатывать 17 миллионов евро за сезон. Кроме того, он станет одним из трех самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

    Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. До этого он играл за «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».

    В текущем сезоне Коман провел за «Баварию» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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