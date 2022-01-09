«Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук отдал две голевые передачи

разгромила на выездесо счетом 6:2 в матче 21 тура чемпионата Италии.

Дубль у гостей оформил Луис Муриэль. Руслан Малиновский набрал 2 пункта по схеме 1+1, а Алексей Миранчук отдал 2 голевые передачи.

Также в составе «Аталанты» по голу забили Марио Пашалич, Йоаким Мехле и Маттео Пессина.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Аталанта 2:6 Голы: 0:1 Марио Пашалич (17'), 0:2 Луис Мурьель (22'), 0:3 Руслан Малиновский (43'), 1:3 Берат Джимсити (автогол) (59'), 1:4 Луис Мурьель (76'), 2:4 Бету (88'), 2:5 Йоаким Мехле (89'), 2:6 Маттео Пессина (90 + 2') Предупреждения: Родриго Бекао (30'), Жерар Деулофеу (44'), Мартен де Рон (45 + 1'), Берат Джимсити (77')

В другом поединке тура «Наполи» дома победил «Сампдорию» со счетом 1:0

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Сампдория 1:0 Гол: 1:0 Андреа Петанья (43') Предупреждения: Юлиан Хабот (45 + 1'), Никола Мурру (90 + 1')

Единственный гол в матче был забил в первом тайме. Автором мяча стал Андреа Петанья.