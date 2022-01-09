Моуринью: После 70-й минуты с «Ромой» случился психологический провал

Главный тренер «Ромы»прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 21-м туре Серии А (3:4).

«Мы полностью контролировали игру 70 минут. Команда играла действительно здорово, демонстрируя тот характер, который необходим для контроля игры.

Однако после этих 70 минут случился психологический провал. Второй гол "Юве" прибил нас. Феликс Афена-Гьян проводил отличный матч, который завершился для него рывком в борьбе с Куадрадо. Я заменил его, а у вышедшего вместо него игрока все получалось неправильно.

Мы позволили сопернику сделать счет 2:3 — сопернику с сильным характером. Появились страх, психологические комплексы. Для меня такой счет не проблема, но для команды это стало проблемой.

Когда вляпываешься в дерьмо, нужно подняться на ноги и показать характер. Но в нашей раздевалке есть чересчур мягкие и слабые люди. Я уже сказал своим игрокам, что если бы матч закончился на 70-й минуте, то это было бы выдающееся выступление. К сожалению, матч тогда не закончился», — цитирует специалиста Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 32 баллами располагается на восьмой строчке.