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    Черданцев сравнил Галицкого с Федуном после отставки Гончаренко

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    Известный комментатор Георгий Черданцев поставил под сомнение правильность решений, которые принимает владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

    Сергей Галицкий
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    Сергей Галицкий

    Ранее 5 января «Краснодар» объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

    «В заявлении на сайте говорится, что с Гончаренко не "расторгли контракт по соглашению сторон", а он "отправлен в отставку"? Мне кажется, некрасиво делать такие новогодние подарки. Тем более сообщать об этом между Рождеством и Новым годом. Тогда логичнее было прощаться сразу после "Нижнего Новгорода", чтобы человек имел побольше времени на поиски работы.

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    • Прочитал у коллеги Журавеля в Telegram, что объявили сейчас, потому что за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть, если бы не договорились, то Гончаренко остался бы? А договорились — до свидания? Без "спасибо" и всего прочего к тому же. Если это так, то это совсем некрасивая история. Как бы то ни было, по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна, хотя мне казалось, что это совсем разные люди», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

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