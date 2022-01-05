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    «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко

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    «Краснодар» расторг контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщает пресс-служба «быков».

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    Также команду покинули оба его помощника — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

    Напомним, Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года. В 25 матчах под руководством белорусского специалиста «быки» одержали 11 побед при пяти ничьих и девяти поражениях.

    На зимний перерыв в РПЛ «Краснодар» ушел на пятом месте в турнирной таблице.

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