«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко

«Краснодар» расторг контракт с главным тренером команды, сообщает пресс-служба «быков».

Также команду покинули оба его помощника — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

«Краснодар» расторг контракт с Виктором Ганчаренко.

Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. pic.twitter.com/JxpF7rOhGi — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 5, 2022

Напомним, Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года. В 25 матчах под руководством белорусского специалиста «быки» одержали 11 побед при пяти ничьих и девяти поражениях.

На зимний перерыв в РПЛ «Краснодар» ушел на пятом месте в турнирной таблице.