СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Краснодара»

Новым главным тренеромможет стать сообщает «Спорт-Экспресс».

Предыдущим местом работы Арвеладзе был «Пахтакор», с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды выиграл национальный кубок страны.

Кроме того, грузинский специалист возглавлял турецкие «Кайcериспор», «Касымпашу», «Трабзонспор» и израильский «Маккаби».

«Краснодар» ранее объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко.

Сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» также является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.