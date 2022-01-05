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    СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Краснодара»

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    Новым главным тренером «Краснодара» может стать Шота Арвеладзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Шота Арвеладзе
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    Шота Арвеладзе

    Предыдущим местом работы Арвеладзе был «Пахтакор», с котором он дважды стал чемпионом Узбекистана и дважды выиграл национальный кубок страны.

    Кроме того, грузинский специалист возглавлял турецкие «Кайcериспор», «Касымпашу», «Трабзонспор» и израильский «Маккаби».

    «Краснодар» ранее объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко.

    Сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» также является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

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